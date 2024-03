Orły 2024. Nie minęła nawet minuta. Szybko uderzono w prezydenta

Orły 2024. Polityka wdarła się na scenę w już pierwszej minucie

Na wstępie Jabłoński przypomniał, że instytucja Orłów ma tyle samo lat, co Konstytucja RP, z tą jednak różnicą, że "Orłów nikt nie złamał", dopowiadając "taki prezydent". Słowa te wyraźnie odnoszą się do działań Andrzeja Dudy, który był wielokrotnie oskarżany o niestosowanie się do najwyższego aktu prawnego w państwie.