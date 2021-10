"Amira": więźniowie płodzą dzieci. Szmuglują nasienie zza krat

Mohamed Diab: Wszystkie filmy, które do tej pory zrobiłem, mają swoje korzenie w rzeczywistości. "678" było oparte na historii pierwszej Egipcjanki, jaka zdecydowała się założyć sprawę przeciwko mężczyźnie, który molestował ją seksualnie. Byłem na tym procesie - moja obecność w sądzie popchnęła mnie do napisania scenariusza. "The Clash" miało z kolei swój początek w wybuchu protestów przeciwko prezydentowi Mohamedowi Mursiemu w 2013 roku. Zawarłem w scenariuszu własne doświadczenia z tamtego zrywu, opowieści znajomych i przyjaciół, a także to, co na ten temat znalazłem w prasie i w internecie. Jeśli zaś chodzi o "Amirę", to ona swój początek ma w artykule z gazety, w którym przeczytałem o tym, jak płodzą dzieci Palestyńczycy uwięzieni w izraelskich więzieniach.