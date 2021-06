Bartosz Bielenia krzyczy w Strasburgu. Gest, który przejdzie do historii

- Jestem z Polski, która stanowi granicę Unii Europejskiej. Tuż za naszą granicą z Białorusią kilkadziesiąt tysięcy osób jest torturowanych, część z nich została uwięziona, a kolejna zamordowana. Trwa to od 2020 r., a jedyne, co mogę dziś zrobić, to oddać swój głos w imieniu tych ludzi - powiedział Bielenia, po czym zaczął przeraźliwie krzyczeć.