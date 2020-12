"Boże ciało" bez Europejskiej Nagrody Filmowej. Film Jana Komasy nie zdobył statuetki

Rozdanie Europejskich Nagród Filmowych to wydarzenie, które odbywa się co roku. Prestiżowe nagrody są odpowiednikiem amerykańskich Oscarów, a statuetki są przyznawane przez Europejską Akademię Filmową. To nie pierwszy raz, kiedy polska produkcja została nominowana do nagrody przyznawanej przez Europejską Akademię Filmową. W 1990 r. szansę na statuetkę miał film "Przesłuchanie" Ryszarda Bugajskiego, a w 2002 r. "Pianista" Romana Polańskiego. W 2018 r. Paweł Pawlikowski otrzymał nagrodę za "Zimną wojnę", a 30 lat wcześniej Krzysztof Kieślowski za "Krótki film o zabijaniu".