"Bękart". Ma prawie 100 proc. na Rotten Tomatoes. Film roku?

Twarz Madsa Mikkelsena to jeden z cudów współczesnego kina światowego. Wedle potrzeb potrafi być nienaganna i niezwykle przystojna w swojej skandynawskiej surowości. Innym razem zadziwia plastyczną "brzydotą" i upiornością. Jest bardzo męska, wyrazista i stoicka, ale da się zauważyć, że buzują pod nią emocje. Pomimo twardości, jest niesłychanie elastyczna - aktorowi z dziecinną łatwością przychodzi zmienianie się, zdaniem wielu, z najseksowniejszego mężczyzny świata w "dżentelmena o wyglądzie dusiciela dzieci", jak to osobliwie ujął "The New York Times".