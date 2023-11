Pierwsze oficjalne zdjęcie. Szykuje się jeden z wstrząsów dekady

Ten kadr pojawił się w magazynie "Empire". W towarzyszącym mu tekście reżyser nie mógł się nachwalić nad przemianą Billa Skarsgarda w Orloka. Przy okazji zdradził, że boi się, czy aktor zostanie doceniony za to, co zrobił. To z racji faktu, że jest całkowicie odmieniony - tak jakby rzeczywiście był transylwańskim wampirem.