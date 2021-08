Bezwstydna i nienasycona. Legenda Kaliny Jędrusik jest wciąż żywa

Marysia Dębska, która specjalnie do tej roli przytyła 10 kilogramów, stwierdziła kiedyś, że w gruncie rzeczy dało jej to taki "Kalinowy" luz. Powiedziała mi, że poczuła nagle, że nie musi się kontrolować, że może robić, co chce i nie obwiniać się za to. Tak też było z Kaliną. Brała od życia to, na co akurat miała ochotę. Nie udawało się w jednym miejscu, to odwracała się i szła gdzie indziej. Chciałabym, żeby ten film dodał ludziom takiej właśnie odwagi. Żeby zaczęli żyć może trochę bardziej nonszalancko i odważyli się być sobą.