"Biegacz, dz..ka, Arab, mąż". Wyśmiał Francuzów. Prawdziwa jazda po bandzie

Wystarczy spojrzeć na to, jak Guiraudie wyśmiewa antyimigranckie i klasowe uprzedzenia Francuzów. W jednym z głównych wątków filmu Mederic oraz jego sąsiedzi muszą radzić sobie z Selimem, bezdomnym Arabem. Choć w pewnym stopniu próbują mu pomóc, pozwalając mu spać na klatce w zamieszkanej przez nich kamienicy, to jednocześnie zakładają, że jest jednym z terrorystów, bo jak twierdzą, niemożliwością jest, by Arab we Francji nie miał jakiegoś lokum. Gdy z czasem łagodzą swój stosnek do jego osoby, to w iście protekcjonalny sposób rozważają nad tym, co zrobić, by Selim… nie stał się dżihadystą. Medericowi w pewnym momencie śni się nawet koszmar, w którym jego mieszkanie przejmują Selim wraz z kolegami-terrorystami.