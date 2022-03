Chiny bojkotują amerykańskie filmy. To efekt wojny w Ukrainie

Najpierw słabiutki wynik osiągnęły "Śmierć na Nilu" oraz "Uncharted". Wymienione tytuły nie we wszystkich krajach zyskały status przeboju, można więc było jeszcze założyć, że także Chińczykom nie przypadły one do gustu. Jednak podczas minionego weekendu w kinach pojawił się "Batman", który również poniósł za Wielkim Murem porażkę.