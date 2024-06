Bratanek Piotra Machalicy poszedł w ślady wujka. Wiemy, co robi i jak wygląda

Choć trudno w to uwierzyć w 2024 roku mijają 4 lata od śmierci Piotra Machalicy. Aktor odszedł w 2020 roku w wieku 65 lat. Od tego czasu bliscy gwiazdora dbają, by pamięć o nim nie zginęła. Co roku organizują festiwal imienia aktora. W tegorocznej edycji weźmie udział bratanek Machalicy. Co za podobieństwo do sławnych krewnych.