Jacek Bromski wspomina Piotra Machalicę: zobaczyłem go w teatrze, zacząłem pisać role dla niego

Reżyser Jacek Bromski mówi, że to on odkrył Piotra Machalicę dla filmu: - U mnie Piotr zagrał po raz pierwszy w 1984 roku w filmie "Ceremonia pogrzebowa". Ja go wynalazłem w przedstawieniu dyplomowym studentów szkoły teatralnej. Bardzo mi się spodobał. Miał naturalny talent, charyzmę, był bardzo wiarygodnym, ciepłym aktorem. Taką miał też osobowość.