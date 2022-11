"Bros". Nie obejrzeli, ale zaatakowali. Ta komedia rozwścieczyła homofobów

"Bros" od początku reklamowano jako pierwszą gejowską komedię romantyczną nakręconą przez duże hollywoodzkie studio (w tym przypadku chodzi o Universal). Wystarczy jedno spojrzenie na obsadę filmu, by przekonać się o tym, że PR-owcy nie kłamali - większość aktorów i aktorek to osoby LGBTQ. Choć dzieło wyreżyserowane przez Nicholasa Stollera opowiada historię, którą doskonale znamy z setki innych produkcji, to jednak w swojej początkowej i przy tym najbardziej swobodnej narracyjnie fazie dość zabawnie naśmiewa się z wielu rzeczy. W szczególności celnie skomentowano to, jak maintreamowe kino wykorzystało w ostatnich latach gejowską kulturę do własnego użytku.