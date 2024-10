Bunt maszyn(y), na jaki czekaliśmy (recenzja filmu "Dziki robot")

Siła sąsiedzkiej życzliwości…

Największą siłą "Dzikiego robota" – obok zapierającej dech w piersiach animacji – jest kontrast między tym, co bezduszne, a tym, co życzliwe. I odwrócenie tradycyjnej narracji "zły robot, szlachetne zwierzęta". Świat zwierząt to z jednej strony uniwersum, w którym słabsi padają ofiarą silniejszych, a z drugiej – odpowiednik małego miasteczka, gdzie każdy wie o każdym wszystko i na każdy temat ma zdanie. Czy ktoś go o to prosił, czy nie. A odkąd na wyspę przybyła Roz i założyła swoją dziwną komunę z lisem i gąsiątkiem – tematów do plotek nie brakuje.