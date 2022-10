Dorota Kolak uderza w rząd i Kościół. "Daleko nam do równouprawnienia"

Zapytano mnie, więc odpowiedziałam. Dotąd nikogo nie interesowało, co myślę na ten temat. To stanowisko wzięło się akurat nie z buntu, lecz z wieku. Im jestem starsza, tym częściej zadaję sobie pytanie, co mnie jeszcze czeka i co by było najgorsze. Na to pytanie odpowiadam sobie dosyć szybko i jasno: samotność. Jeżeli się czegoś w życiu boję, to samotności. Wszystkie działania drugiego człowieka, które kogoś skazują na samotność ustawową bądź społeczną, czyli zabierają mu nadzieję na miłość, na bycie z kimś, na związek, na ciepło, są dla mnie nie do przyjęcia. Nikt nie ma prawa mówić, jak mam zaspokoić to najgłębsze ludzkie pragnienie. Nikt nie ma prawa zaglądać mi pod kołdrę. To jest jedna z tych przestrzeni, w których na ingerencję reaguję agresywnie. Zupełnie nie jestem w stanie przyjąć do wiadomości, że Kościół czy ktokolwiek ma o tym decydować.