Dostała 1,5 mln dolarów od rządu. Miała zabić chmury nad pustynią

Kto by pomyślał, że zasiewanie chmur to taki dobry materiał na film? Reżyserka zdaje się sugerować nam, że ZEA może wykorzystać tę technologię do niecnych czynów. Tylko czy słusznie? Zasiewanie chmur wykorzystuje się w Stanach Zjednoczonych nad terenami dotkniętymi suszą. Podobnie dzieje się w Australii, kilku afrykańskich państwach. We Francji wykorzystuje się to nad terenami wyniszczonymi gradobiciem. W Rosji – zero zdziwienia – do celów propagandowych.