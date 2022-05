"Cyfrowi nomadzi": porzucili dostatnie życie i podróżują po całym świecie. Wcale nie jest im kolorowo

Odpowiedź znajdziemy w filmie "Cyfrowi nomadzi", którego bohaterowie prezentują różne punkty widzenia. Nuseir Yassin w wieku 24 lat porzucił pracę w Pay Palu na rzecz zostania vlogerem. Codziennie przez ponad 1000 dni nagrywał jednominutowy filmik na Facebooka z podróży po całym świecie. Choć twierdzi, że korporacje to zło, a on chce żyć i pracować na własnych warunkach, sam narzucił na siebie gigantyczną presję. Jego dziewczyna i współpracowniczka w pewnym momencie mówi do kamery, że tak bardzo pochłania ich wymyślenie i stworzenie filmiku, że często nie ma czasu nawet pójść do toalety. Nie brzmi to jak wizja upragnionego życia.