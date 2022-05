Pokazał Polce swój grób. Wstrząsający film, który trzeba zobaczyć

"Anioły z Sindżaru" to niezwykły film, który musi trafić do szerokiej dystrybucji, by z jednej strony nikt nigdy nie zapomniał o tym, co przeżyli Jezydzi. Z drugiej - o Jezydkach mówi się w mediach najczęściej w kontekście seksualnego niewolnictwa. "Anioły z Sindżaru" pokazują ich niewyobrażalną siłę. Film można oglądać na festiwalu Millenium Docs Against Gravity, który odbywa się w kilku miastach w Polsce, a od 24 maja do 5 czerwca festiwal przeniesie się do sieci na mdag.pl.