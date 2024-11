"Dziękujemy HBO, że zmieniło franczyzę 'Diuny'". Na taką produkcję sci-fi czekaliśmy latami

Olivia Williams: Tak, myślę, że to się rzeczywiście dzieje, wiecie, ten ruch w kierunku tych niesamowitych dużych seriali telewizyjnych. Jest to już obecne od jakiegoś czasu, ale dlaczego to tak długo trwało? Wiecie, sci-fi było dziwnie zdominowane przez mężczyzn, jak na coś, co dotyczy przyszłości. Martwi, że tak długo trwało, by stworzyć serial, w którym dominują historie kobiet, bez względu na to, czy pozytywnymi postaciami, ale jestem wdzięczna, że to się wydarzyło, dziękujemy HBO, że uznało za stosowne, by zmienić franczyzę "Diuny", by dać nam naprawdę mięsiste dramaty, z którymi można pracować.