Egzorcyzmy – na czym polegają i kto je odprawia?

Ks. Gabriele Amorth urodził się 1 maja 1925 r. w Modenie, a zmarł 16 września 2016 r. w Rzymie. Pytany o to, czy Szatan może uderzyć w Watykan, odpowiadał, że już to się stało w 1981 r., kiedy doszło do zamachu na papieża Jana Pawła II. Na bazie prawdziwych dokumentów ks. Gabriele Amortha powstał horror pt. "Egzorcysta papieża". Ujrzymy w nim to, co kryje się za murami Watykanu, a także próbę przeciwstawiania się działaniu Szatana mocą Słowa Bożego. Produkcja jest zrealizowana na podstawie książki "Wyznania egzorcysty" wydanej w roku 1990. Reżyserem filmu jest Julius Avery, a w rolę główną wcielił się nagrodzony Oscarem Russel Crowe. Film "Egzorcysta papieża" trafi do kin 12 kwietnia 2023 r.