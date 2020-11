Festiwal w Gdyni online. Ale nie dla wszystkich filmów

- W związku z ograniczeniami licencyjnymi nie możemy, niestety, pokazać on-line szerokiej publiczności wszystkich filmów z Konkursu Głównego . Niektórzy dystrybutorzy są już związani umowami z innymi platformami VOD. Z kolei dystrybutorom tych filmów, które jeszcze nie miały premiery kinowej, zależy, by zachować tradycyjną kolejność, zgodnie z którą najpierw są pokazy na wielkim ekranie, a dopiero później inne formy dystrybucji . My, jako organizatorzy Festiwalu, nie dysponujemy prawami do filmów konkursowych - ogłosił dyrektor festiwalu Leszek Kopeć.

- Zarówno organizatorom, jak i branży filmowej bardzo zależy, by pomimo trudności przeprowadzić w tym roku festiwalowe konkursy, przyznać Złote Lwy i inne nagrody, tak ważne dla polskich twórców i ich filmów. Pamiętajmy, że w historii gdyńskiego Festiwalu odwołano go wyłącznie w czasie stanu wojennego. Nikt jednak nie ma wątpliwości, że w tym roku będzie to zupełnie inny Festiwal od tych, które znamy z ostatnich lat. Pandemia zmieniła świat, w wielu dziedzinach codziennego życia musieliśmy przejść na nowy, awaryjny tryb. To samo dzieje się z Festiwalem - zapewnia dyrektor artystyczny festiwalu Tomasz Kolankiewicz.