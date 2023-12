Film tylko dla dorosłych widzów. "Nie mogła wstydzić się nagości"

W "Biednych istotach" widzowie przenoszą się do domu naukowca szaleńca, który z eksperymentów uczynił cel swojego życia. Gdy nadarza się okazja, tworzy autorską istotę: kobietę z mózgiem dziecka, którą może ukształtować tak, jak mu się to podoba. Można powiedzieć, że wszystko przebiega zgodnie z planem, do momentu, w którym w bohaterce nie zaczyna się budzić świadoma kobieta.