Filmy erotyczne wszech czasów. Jest polski przedstawiciel

"Na samym dnie" stał się sporym wydarzeniem społeczno-kulturalnym w Europie Zachodniej. Dwa lata po światowej premierze trafił nawet do kin w naszym kraju. Recenzenci porównywali obraz Skolimowskiego do dzieł Romana Polańskiego. Krytyk "Time Out" napisał: "Dziwaczne, piękne zakończenie jest najważniejszym momentem tego cudownie tajemniczego filmu".