Gdy zdesperowana nastolatka spotyka uchodźcę. Film "Do Raju" zdobywa rozgłos

- Gdy kończyłam studia psychologiczne, słyszałam "a po co ci to pisanie scenariuszy?". Potem już dostałam łatkę scenarzystki i teraz słyszę "a po co ci to reżyserowanie?". Mam wrażenie, że to przyklejanie etykietek typu "jesteś matką, to już ci nie wypada", "jesteś nastolatkiem, nie możesz mieć żadnych problemów" jest typowo nasze, wschodnioeuropejskie i to nas niewoli, ale i tych, którzy je nadają. Doszłam do momentu, kiedy już nie chciałam oddawać tego, co piszę w ręce reżyserów, bo doświadczyłam sytuacji, gdy nasze wizje artystyczne się nie pokrywały. Postanowiłam wziąć pełną odpowiedzialność za to, co zobaczy widz "Do Raju" - mówi.