"Sukienka" podbija Hollywood. Czy zgarnie Oscara?

- Tworząc "Sukienkę", wszyscy mieliśmy poczucie, że robimy film absolutnie wyjątkowy, który przemówi do szerszej publiki. Od niemal dwóch lat obserwujemy ogromny sukces festiwalowy filmu, a już samo znalezienie się "Sukienki" na shortliście oscarowej sprawiło, że mam ochotę się uszczypnąć i sprawdzić, czy ten sen się kiedyś skończy. Nominacja do Oscarów to coś, w co nie jestem jeszcze w stanie uwierzyć. Pomimo wielu trudności, jakie spotkały nas przy produkcji filmu cieszę się, że udało nam się go zrealizować na własnych zasadach, angażując w to tak wiele wspaniałych osób i podmiotów, które uwierzyły w tę historie tak samo jak ja, czytając ten scenariusz po raz pierwszy. Nie udało by się to bez bardzo zaangażowanych koproducentów - DOBRO, Studio Głośno, Miło Postproduction oraz ogromnego wkładu Warszawskiej Szkoły Filmowej i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w promocję filmu – mówi WP producentka wykonawcza "Sukienki" Monika Ossowska.