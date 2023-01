"Gra fortuny". Powstał jeszcze przed wojną. Nie zabrakło stereotypu o ludziach ze Wschodu

Co ciekawe, ostatni klaps na planie produkcji padł w połowie 2021 r., czyli dobre pół roku przed atakiem Rosji na Ukrainę. Stąd dość osobliwie ogląda się w nim wątek z ukraińskimi mafiosami. Ritchie w tym przypadku nie wyszedł poza stereotypowe portretowanie ludzi ze Wschodu, którzy w filmie są nieokrzesani, lubią mocny alkohol i brylanty. "Grę fortuny" oczywiście trudno oceniać w innych kategoriach niż eskapistycznej rozrywki, stąd nie ma co liczyć, że zobaczymy cokolwiek mądrego na ekranie. To w zasadzie głupie kino, które chwyta się tanich sztuczek, by umilić nam czas w kinie. Ale od czasu do czasu i takie coś jest nam potrzebne.