Bezpieczny powrót do kina. Recenzja filmu "Jeden gniewny człowiek"

Choć ta brzmi dzisiaj identycznie, jak brzmiała przed laty: wybił wszystkich winnych do nogi. Kto zna rzeczonego "Konwojenta", ten się zdziwi nie raz i nie dwa, bo to niby ta sama historia, lecz przepuszczona przez hollywoodzkie serce, przehandlowująca pełen żałości europejski chór za anglosaską orkiestrę na cztery karabiny i granat dymny. Lecz z drugiej strony, Statham nie byłby ani trochę wiarygodny jako zupełny przeciętniak, który w życiu z pistoletu nie wystrzelił, stąd w tej zamerykanizowanej wersji jest niemalże maszyną do zabijania. Tyle że, o dziwo, Ritchie starannie dozuje akcję, przez co "Jeden gniewny człowiek" aż do finału wydaje się buzować pod pokrywką.