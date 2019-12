Guy Ritchie wraca do korzeni. "Dżentelmeni" to spełnienie marzeń fanów

Klimat jak z "Przekrętu", gwiazdorska obsada, humor, akcja i zakręcony scenariusz kryminalny. Guy Ritchie dawno nie nakręcił nic w swoim dawnym stylu, ale "Dżentelmeni" mają to zmienić.

"Dżentelmeni" ("The Gentlemen") to historia Amerykanina Mickey'a Pearsona (Matthew McConaughey), który osiadł w Londynie, gdzie stworzył narkotykowe imperium oparte na marihuanie. Kiedy okazuje się, że Pearson zamierza wycofać się z rynku na zawsze, zaczynają się knowania, napaści, szantaże. Wszystko po to, by za wszelką cenę zająć jego miejsce. Nowy klip koncentruje się właśnie na postaci Pearsona, który będzie jedną z wielu nietuzinkowych osobistości w filmie Guya Ritchie.