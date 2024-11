Gra ojca w "Matkach Pingwinów". "Inność była czymś, co się ukrywało"

Jerzy to człowiek w emocjonalnym rozdarciu – ma córkę, która różni się od innych dzieci, i matkę, która tej inności nie akceptuje. Dla Jerzego to trudne doświadczenie, ciągle balansuje między miłością do córki a trudnymi relacjami z otoczeniem. Jerzy nie należy do łatwych ludzi, sam ma swoje demony, co dla mnie jako aktora jest ekscytujące. Jerzy ma dużo wewnętrznego cierpienia, zmienia nastroje, zmaga się z atakami paniki, czasem zapomina o sobie w tej codziennej walce. To postać, która budziła we mnie emocje, sprawiała, że zastanawiałem się, gdzie on zatraca siebie i co dla niego znaczy szczęście.