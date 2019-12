"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie". Epicki koniec wielkiej przygody

Premierom kolejnych części "Gwiezdnych wojen" zawsze towarzyszy pewna ambiwalencja. Ekscytacja miesza się z wątpliwościami, a oczekiwanie z niepewnością. Trudno się dziwić, w końcu na klasycznej trylogii, zapoczątkowanej w 1977 roku przez George’a Lucasa, wychowało się niejedno pokolenie. Uspokajamy! Najnowsza część, czyli "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie", jest naprawdę niezła, stanowiąc godne zamknięcie złożonej z dziewięciu epizodów głównej sagi.

Ten film stanowił zresztą rodzaj sygnału ostrzegawczego dla Disneya i nałożył solidną presję, by tym razem wszystko poszło po myśli studia. A to postanowiło działać bez skrupułów.

Wydaje się, że to najlepsze, co mogło spotkać finałową odsłonę "Gwiezdnych wojen", bo jest w niej wszystko, czego od tego typu produkcji oczekujemy. Wartka, trzymająca w napięciu akcja, tajemnica, interesujący bohaterowie, humor, wzruszenie, uczucie czy nostalgia. Zaryzykowałbym tezę, że może nawet jest tego wszystkiego za dużo.

Usprawiedliwieniem, moim zdaniem, przeładowania filmu jest fakt, że koniec zawsze rządzi się swoimi prawami. Wyjaśnić trzeba bowiem kolejne zasygnalizowane wcześniej niedomówienia (a było ich przecież sporo!), rozwiązać wszelkie zagadki dotyczące bohaterów i płynnie przejść do finałowej konfrontacji. Bo fakt, że właśnie to stanowi efektowny finał sagi, chyba nikogo nie zdziwi.

Nie chciałbym specjalnie zagłębiać się w fabułę filmu, bo mam wrażenie, że to jedna z tych produkcji, gdzie nawet niepozorna wiadomość może zbyt dużo odsłonić i przez to zepsuć przyjemność płynącą z projekcji. Nie powinno być wielką niespodzianką, że to rozdanie należeć będzie przede wszystkim do Rey i Kylo Rena. Powróci też najczarniejszy z czarnych charakterów sagi Imperator Palpatine (Ian McDiarmid), o czym od dawna huczy już internet.