Już bije rekordy. Film tylko dla dorosłych

Wiadomo już, że "Babylon" otrzymał w kinach kategorię wiekową R, co oznacza, że osoby poniżej 17 roku życia będą mogli obejrzeć film tylko pod opieką osoby pełnoletniej. Nie wydaje się jednak, aby przeszkodziło to w osiągnięciu komercyjnego sukcesu. Obraz Damiena Chazelle na pewno będzie także jednym z najmocniejszych kandydatów do Oscara. Do kinowej dystrybucji ma być skierowany 6 stycznia 2023 r.