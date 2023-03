Klapa za 150 mln dolarów? Zapowiada się potężna katastrofa

Reżyser filmu John Daley w wywiadzie dla magazynu "Variety" zapewnia, że wyciągnęli odpowiednie wnioski z błędów poprzedników: "Uważam, że potraktowali pewne rzeczy zbyt poważnie. My podeślijmy do tematu z przymrużeniem oka, co nie znaczy, że napisaliśmy scenariusz w głupkowatym tonie. Pracując nad scenariuszem filmu "Spider Man: Homecoming", nauczyliśmy się, że musisz mieć duży szacunek i miłość do materiału źródłowego, ale nie możesz pozwolić, aby jego ciężar hamował twoją kreatywność".