"Ostatni pojedynek". Klęska jakiej świat nie widział

Być może z najnowszym dziełem Ridleya Scotta będzie podobnie. Tym razem jednak więkoszości krytykom film się spodobał. I to bardzo. Na portalu Rottentomatoes "Ostatni pojedynek" zebrał aż 86 proc. pozytywnych opinii. W ostatnich dziesięciu latach wyższe oceny pośród filmów Scotta zgromadził jedynie "Marsjanin". Zdaniem Toma Shone'a z "Sunday Times" historyczny dramat składa się ze "świetnego scenariusza, doskonałych kreacji aktorskich, zwrotów akcji i spektakularnych scen, dzięki czemu jest interesujący i trzymający w napięciu do początku do końca".