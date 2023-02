Zdjęcia w sutannie są hitem. Widzowie zwracają uwagę, że znowu przytył

Książka Amortha "An Exorcist Tells His Story and An Exorcist: More Stories", na której został oparty film, stała się światowym bestsellerem wydawniczym. W języku włoskim doczekała się aż 14 wydań i została przełożona na 12 języków. Hollywoodzka ekranizacja to kolejny dowód jej popularności na świecie.