Kolejny polski niewypał. Puste sale, gorszy od "Gierka"

Jedyne, co jest zaskakującego w tym filmie, to jego tytuł. Wbrew temu, co sugeruje, kobiece postaci są w nim potraktowane po macoszemu. Joanna Opozda gra infantylną dziewczynę zafascynowaną wszystkim, co pochodzi z zagranicy. Dominika Gwit przemyka przez ekran jako porzucona żona i matka, która desperacko próbuje ratować rodzinę. Agnieszka Więdłocha i Paulina Gałązka dostały zbyt mało czasu na ekranie, aby zainteresować widzów. Jedynie Małgorzata Kożuchowska w roli drapieżnej bizneswoman ma szansę na dłużej pozostać w pamięci.