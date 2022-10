Klątwa Rafała Zawieruchy. Gdzie się nie pojawi, to klapa

Po premierze "Pewnego razu… w Hollywood" od razu pojawiły się komentarze, że ta rola to jedynie epizod, a kwestie dialogowe polskiego aktora ograniczają się do krótkiej rozmowy z psem. Po premierze filmu na festiwalu w Cannes wysłannik WP Artur Zaborski pisał jednak: "Dziennikarze, z którymi rozmawiałem po seansie, zwrócili na Zawieruchę uwagę. 'Wygląda jak Polański!', 'Jest barwny jak polski reżyser, ma taką samą charyzmę', 'Widać, że to przebojowy człowiek'".