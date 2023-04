Komedia o kobiecie na wózku inwalidzkim? "To nie jest film o niepełnosprawności"

W zasadzie: nie. Pracowałem już wcześniej z osobami z niepełnosprawnościami i wiem, że ich się nie ma co bać. Nie trzeba też specjalnie na nich uważać – oni sami tego nie lubią. Chcą być traktowani normalnie. Specjalnie za to musieliśmy przygotować Agnieszkę Grochowską do wiarygodnego odegrania roli osoby z niepełnosprawnością. W końcu Julia to główna bohaterka filmu. Mieliśmy wsparcie Bogusława Glaza, który uczy ludzi po wypadkach dostosować się do wyzwań nowego życia. Agnieszka przez trzy lata miała u siebie w domu wózek inwalidzki, bo pierwsze podejście do kręcenia "Skołowanych" mieliśmy w 2019 roku. Później przeszkodziła nam pandemia i dopiero w 2022 ruszyliśmy ponownie.