Grochowska: "W Polsce nie umiemy zaakceptować oddania rodziców do domu opieki na starość"

Chciałabym zachować takie podejście do życia. To sprawia, że jest ciekawie. Aktorstwo dodatkowo jest w pewien sposób niepoliczalne - trudno określić, co umiesz, a czego nie. Zdarzają się świetni aktorzy potrafiący śpiewać, tańczyć, pływać, walczyć, ale takie wykształcenie to zupełnie inna szkoła. W naszej szerokości geograficznej nie jest to takie proste - są rzeczy, których jestem w stanie nauczyć się, bo projekt tego wymaga, ale nasza edukacja wygląda inaczej. Czasami masz poczucie, że coś umiesz, a jednocześnie nie umiesz nic. Dlatego scenariusz i osoby, z którymi współpracuję, są tak ważne, od nich wszystko zależy. Jeśli ktoś powie, że "Moja cudowna Wanda" jest dobrym filmem, to w dużej mierze będzie to właśnie zasługa wspaniałej pracy zespołowej.