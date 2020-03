Konrad Niewolski przerwał prace na planie. Mówi nam, dlaczego

Dlatego wiadomość o tym, że Patryk Vega i Konrad Niewolski pracują nad nowymi filmami pomimo trwającej kwarantanny i podniesionych przez władze środków bezpieczeństwa w walce z koronawirusem, wywołała oburzenie społeczeństwa i środowiska filmowego i kontrolę ze strony odpowiednich służb. Na Facebooku pojawiło się oświadczenie Gildii Reżyserów Polskich , w którym zaapelowali do filmowców o zawieszenie prac na czas kwarantanny.

"W związku z informacjami o rozpoczęciu zdjęć do filmów Patryka Vegi i Konrada Niewolskiego, Gildia Reżyserów Polskich rekomenduje natychmiastowe przerwanie prac, które wymagają osobistych kontaktów członków ekip filmowych. Nie narażajmy naszych koleżanek i kolegów oraz służb medycznych! Z uwagi na pandemię koronawirusa polecamy telekonferencje i zawieszenie prac na planach filmowych", piszą artyści.

Konrad Niewolski, do którego zwróciła się gildia, rozpoczął pracę nad nowym filmem, "Asymetrią". O wejściu na plan poinformował osobiście w mediach społecznościowych. Postanowiliśmy się zwrócić z zapytaniem, jak stosuje środki bezpieczeństwa w związku z trwającą pandemią i czy ma zamiar odnieść się do stanowiska gildii.

Niewolski komentuje

Filmowiec w rozmowie z nami wyjawił, że prace na planie filmowym zostały wstrzymane. Wstępnie do 11 kwietnia. Nie ma to jednak związku z apelem reżyserów.

- Zdjęcia przerwaliśmy ze względu na zmienione regulacje prawne dotyczące zgromadzeń publicznych. By nie narażać ekipy, przesunęliśmy zdjęcia na kwiecień aż skończy się przymusowa kwarantanna – powiedział.

Konrad Niewolski odniósł się także do samego oświadczenia Gildii Reżyserów Polskich i apelu skierowanego zarówno do niego, jak i do Patryka Vegi. - Opinia Gildii kompletnie mnie nie interesuje. Zwłaszcza od czasu, gdy gildia zajmuje się polityką i wpisuje się w lewacką propagandę, której nie cierpię – dodał.