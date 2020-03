Gildia Reżyserów Polskich wydała mocne oświadczenie. "Nie kręćmy filmów, gdy szaleje zaraza"

Na ujęciach, które trafiły do mediów widać wiele kamperów i sporo ludzi, którzy krzątają się między busami. Część z pracujących osób ma zasłonięte twarze chustkami i szalikami. Jak podaje "Super Express", wszyscy pracownicy mają mierzoną temperaturę, a sprzęt jest na bieżąco dezynfekowany. Ekipa zapewnia też, że w jednym miejscu nie przebywa więcej niż 50 osób.

"W związku z informacjami o rozpoczęciu zdjęć do filmów Patryka Vegi i Konrada Niewolskiego, Gildia Reżyserów Polskich rekomenduje natychmiastowe przerwanie prac, które wymagają osobistych kontaktów członków ekip filmowych. Nie narażajmy naszych koleżanek i kolegów oraz służb medycznych! Z uwagi na pandemię koronawirusa polecamy telekonferencje i zawieszenie prac na planach filmowych", piszą artyści.

Związek artystów zaznacza w dalszej części oświadczenia, że solidaryzuje się ze wszystkimi grupami zawodowymi i społecznościami, które zostały dotknięte kryzysem związanym z pandemią. Dodaje także, że tylko zbiorowy wysiłek, a więc ograniczanie kontaktów międzyludzkich do minimum, przyczyni się do spadku krzywej zakażeń, a co za tym idzie, wyjścia z owego kryzysu.