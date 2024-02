Artyści protestują przed Ministerstwem Kultury. Mocne słowa Mateusza Banasiuka

W liście artystów do ministra kultury podkreślono, że "obecnie rynek VOD osiąga w Polsce przychody sięgające już 2,6 mld zł rocznie i wykładniczo rośnie", z kolei "według raportu opublikowanego przez Netflix tylko w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku 200 polskich produkcji dostępnych w serwisie oglądanych było łącznie przez 544 mln godzin, a rodzimi filmowcy nie zobaczyli w Polsce z tego tytułu ani złotówki w postaci tantiem. Jest to sytuacja o tyle trudna do zrozumienia, że wielkie koncerny internetowe dzielą się już swoim zyskiem i płacą należne wynagrodzenia twórcom filmowym niemal w całej Europie. Tylko w Polsce są wciąż z tego obowiązku zwolnione".