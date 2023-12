Magia odkrywania nowego, magia odkrywania siebie

Magia odkrywania!

Migracja na egzotyczną Jamajkę (via jeszcze bardziej egzotyczny Nowy Jork) to dla całej rodziny (rozszerzonej o wujka Dana – starego zrzędę i marudę) doświadczenie epokowe. Zmusza ich do konfrontacji ze stereotypami (np. że czaple tylko czyhają na bezbronne kaczuszki, by je zjeść, a gołębie to tylko "brudne, brudne szkodniki") oraz odnajdowania się w nowych, nie zawsze bezpiecznych czy komfortowych sytuacjach. Każdy z bohaterów robi to na swój własny sposób – z cyniczną nonszalancją (wujek Dan), obawami i strachem (Mack) oraz entuzjazmem (Pam i Dax). Nowe to także lekcja życia dla malutkiej Gwen, która najbardziej nasiąkła obawami ojca. Obserwowanie tego, jak poszczególni członkowie rodziny nawigują w tym nowym, wspaniałym świecie i radzą sobie z tym, co na nich czeka (a czeka wiele – od billboardów po szalonego szefa kuchni) to doskonała lekcja poglądowa dla dużych i małych. Czarno na białym widać wtedy, jak bardzo rodzice mają wpływ na swoje dzieci, a ich postępowanie – na to, jak odbierają one rzeczywistość.