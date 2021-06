Małgorzata Rozenek-Majdan: To ostatni dzwonek, żebyśmy zakończyli wojnę

W świecie, w którym w ciągu dwudziestu lat płodność par dramatycznie spada, brak wsparcia lecznictwa niepłodności, chociażby poprzez metodę in vitro, wycofanie możliwości jej finansowania przez państwo i utrudnianie samorządom realizacji związanych z nią projektów jest wielką szkodą, wyrządzoną polskim rodzinom. Sama jestem matką trójki chłopców, wiem, jaka to radość czekać na potomstwo i cieszyć się nim. Chcę, żeby każda kobieta w tym kraju mogła przeżyć to samo co ja, oczywiście, o ile ma na to ochotę. Jeśli takie są czyjeś marzenia, to ja chcę walczyć o ich spełnienie.