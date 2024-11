Marek Frąckowiak długo walczył z chorobą. Mówił, że nie boi się śmierci

Zamiast kościoła - teatr i kino

Frąckowiak nie zdecydował się na kapłaństwo. Co prawda rozpoczął studia prawnicze, ale adwokatem również nie dostał. Nie widział się w tej roli, co skłoniło go do wyboru innej drogi zawodowej. W wieku dwudziestu czterech lat ukończył łódzką szkołę filmową na kierunku aktorskim. W jego dorobku artystycznym był już wtedy debiut w filmie Jerzego Passendorfera "Zabijcie czarną owcę", którym zyskał uznanie krytyków przewidujących mu świetlaną przyszłość w zawodzie aktora.