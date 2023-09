"Martwe zło: Przebudzenie" - recenzja Blu-ray od Galapagos

Na płycie nie znajdziecie nawet zwiastuna czy gagów. Co ciekawe, nie jest to wina polskiego dystrybutora, bo zachodnia edycja też nie posiada żadnych dodatków - jest to coraz częściej zauważalna tendencja na rynku (szczególnie wśród dużych graczy). A szkoda, bo kulisy powstania "Martwe zło: Przebudzenie" to historia, która aż prosi się, aby ją przybliżyć. Minusem wydania jest też brak polskiej ścieżki audio.