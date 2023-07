"Przerażający jak diabli". Widzowie ze strachu uciekali z kin

W przeciwieństwie do Netfliksa, który produkuje filmy fabularne dedykowane tylko platformie streamingowej, HBO Max buduje swoją widownię poprzez pokazywanie kinowych hitów (głównie z wytwórni Warner Bros.). Po usunięciu wielu tytułów oznaczonych nazwą "Only on HBO Max" oraz wyrzuceniu do śmieci przynajmniej dwóch gotowych, ale niepokazywanym widzom filmów (m.in. "Batgirl" za 90 mln dolarów), w ofercie pozostały jedynie kinowe produkcje.