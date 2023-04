"Martwe zło: Przebudzenie". Legenda horroru powróciła. Zaskoczenie roku?

To, co oglądamy przez blisko półtora godziny najłatwiej opisać jako stale intensyfikującą się orgię krwi i przemocy. Film pogodzi zarówno fanów ostrzejszego "Terrifiera 2", jak i widzów, którzy tylko od czasu do czasu wędrują w te rejony kina grozy. Ujęcie Cronina, choć generalne poważne, pełne jest momentów z przymrużeniem oka, co bez wątpienia zaspokoi wielbcieli serii. Bo jak inaczej określić sytuację, gdy oko jednego bohatera wpada do ust innego. To akcja godna Raimiego. Cronin zresztą czasami popisuje się podobną do mistrza pomysłowością - szczególnie w momencie, gdy obserwujemy jatkę przez… judasza.