"Mój sąsiad Adolf". Miał obsesję na punkcie sąsiada. Widział w nim czołowego nazistę

W pewnym stopniu zacieśniającą się więź między Polskym a Herzogiem można odbierać jako opowiastkę o wychodzeniu poza schematy, wybaczaniu i dostrzeganiu człowieka po drugiej stronie sporu. Choć staje się to głównym wątkiem filmu, nie wybrzmiewa on na tyle mocno, co uparte dążenie bohatera do zdemaskowania sąsiada