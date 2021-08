Odjechana opowieść o traumie. O takie filmy trudno w kinach

Co koniecznie trzeba podkreślić to fakt, że nawet kino gatunkowe stara się rozbijać tabu związane z kryzysami zdrowia psychicznego, traumami, depresją, myślami samobójczymi. Gdy odrzemy "Gorejący świat" z całej tej artystycznej i pokręconej oprawy, to dostajemy film o dziewczynie, która jako dziecko musiała patrzeć na śmierć siostry i która kompletnie sobie z tym nie poradziła. Żyła z traumami, które wyniszczały jej życie. To dobry znak naszych czasów, że zarówno w kinie gatunkowym, jak i w wielkich superprodukcjach można znaleźć takie wątki, historie.