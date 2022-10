"Moonage Daydream". David Bowie, jakiego nie znacie

Z perspektywy czasu można stwierdzić, że świat nie był gotowy na Davida Bowiego, a jednak przyjął go z otwartymi ramionami. Choć scena muzyczna zawsze lubiła kolorowe ptaki, to sukces Bowiego wcale nie był tak oczywisty. Artysta, którego koncerty – a także znaczna część życia – przypominały performance, mocno wyprzedzał czasy, w których przyszło mu żyć. Wizerunek sceniczny Davida jednych szokował, innych zachwycał, ale nikogo nie pozostawił obojętnym. Muzyk w wywiadach otwarcie opowiadał o swojej orientacji seksualnej i stosunku do wiary. Jak to się stało, że taki ekscentryk zawładnął sercami i umysłami nie tylko konserwatywnej Ameryki, ale także całego świata?