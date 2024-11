"Najlepszy film XXI wieku". Trafił do Polski 11 lat po premierze

"Pod skórą" miał premierę w 2013 roku. Został chłodno przyjęty przez krytyków, których recenzje zapewne przyczyniły się do porażki filmu w kinach. Kilka lat później, być może ci sami krytycy, uznali go za najlepszą brytyjską produkcję XXI wieku. Po 11 latach od premiery, film trafił do polskich kin.